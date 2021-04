Forrest nuk u dorëzua, por gërmoi me shpejtësi, duke përdorur dhe një gjurmues për të verifikuar pozicionin e të vëllait të mbuluar nga bora. i ndihmuar dhe nga dy shokët e tij, i riu kërkon pa reshtur derisa arrin të diktojë 22-vjeçarin që kishte humbur ndjenjat. Fatmirësisht, Lake u përmend sapo e nxorën nga bora. Forrest i postoi më vonë pamjet në Instagram për të treguar rreziqet me të cilat përballen ata që bëjnë ski në male, me shpresën se kjo do të shërbejë si paralajmërim për të tjerët.

