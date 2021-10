Humb jetën deputeti britanik David Amess. Deputeti konservator Sir David Amess është go di tur me th i kë në zyrën e tij lokale në një qark pranë Londrës gjatë një takimi elektoral me votuesit në Kishën Metodiste Belfairs në Leigh-on-Sea, në jug të Essex. Sipas mediave britanike Amess po merr mjekim në vendin e ngjarjes. Ndërkohë menjëherë pas ngjarjes autoritetet bëjnë me dije se autori është ndaluar. Ish -udhëheqësi i partisë Sir Iain Duncan Smith tha se ai ishte “duke u lutur për një shërim të plotë”.

