Një test i “normalizimit” të gjendjes, pra të mësimit se ashtu si duhet të jetohet me bidonë uji do mësuar edhe me faktin se një faktor i rëndësishëm i ekonomisë është trafiku në drogë, po zhvillohet gjatë këtij viti. Së bashku me zgjedhjet vendore (e nevojën për më shumë para jo tërësisht transparente për financim fushatash) dhe një rritje turistike me më shumë para në qarkullim, Shqipëria po ndien rritje të dukshme dhe jopërpjesëtimore (ta quajmë ashtu) të euros e dollarit joformalë që po gjejnë përligje duke u shndërruar në lekë shqiptarë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy