Mbrëmjen e së martës autoritetet në bashkëpunim me Sinodin e shenjtë vendosën kufizime për ceremonitë e Pashkëve, me Ringjalljen që do bëhet në orën 9 të mbrëmjes të shtunën e ardhshme, ndërsa priten vendimet për lëvizjen e qytetarëve që duket se edhe kësaj here do festojnë Pashkët, vetëm në rrethin e ngushtë familjar.

Dita e tretë e hapjes së kufijve të Greqisë dhe heqjes së karantinës me shtetet e BE dhe 5 vendeve të tjera si Serbia, Britania, Izraeli, SHBA dhe Emiratet e Bashkuara Arabe e gjen Greqinë përsëri me mbi 3700 raste ditore me covid- 19, 847 te intubuar dhe 87 humbje jete.

