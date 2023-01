“Por përpjekjet e tyre përfundimisht do të dështojnë”, shtoi ai. Një automjet zyrtar i Policisë së Kosovës është sulmuar me armë zjarri këtë të premte në veri të vendit, ndërkaq Policia njoftoi se persona të dyshuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të patrullës policore, e cila ka qenë me detyrë zyrtare në lokacionin Banjskë – Izvor të Komunës së Zveçanit.

