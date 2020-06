Ndërkohë që sot është shënuar dhe rasti i parë me Covid-19 në Korçë pas shpalljes zonë e gjelbër. Burime për Fax News, personi me Covid ka qënë i shtruar në Spital në Tiranë, aty ku dyshohet të jetë inferktuar. Pasi u kthye në Korçë ka shfaqur shenja. Dhe pasi ka bërë testin ka rezultuar pozitiv. I prekuri nga Covid-19 është karantinuar në banesë, ndërkohë po bëhen teste të të afërmve. Personi që ka rezultuar pozitiv me covid ka qenë i prekur dhe me tumor.

