“Ket’ nuk e prisja. TIME, nji prej gazetave me te famshme ne bote ka postuar punen time per t’i falenderuar Guardians of the year !💙“, shkruan autorja e pikturës.

Në mesin e fotografive ilustruese të shkrimit “Guardians of the year” është përfshirë edhe piktura e një mjekje me maskë mbrojtëse nga COVID-19 me flamurin e Kosovës, vepër e Mimoza Rracit.

