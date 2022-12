Mitsotakis përsëriti mbështetjen e vendosur dhe të fortë të Greqisë për perspektivën evropiane të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor më gjerësisht, në përputhje me kushtet e vendosura nga BE. Ai theksoi se ky është një rajon me rëndësi të madhe gjeopolitike për Evropën, i cili mund të luajë një rol edhe më të rëndësishëm në fronte me rëndësi strategjike, siç është siguria energjetike. ©Marrë nga Kathimerini , LAPSI.al

“Më fal për diçka që dëgjova. Që thashë disa gjëra të çuditshme për Greqinë, se si arriti disa gjëra – do të kthehemi ndoshta në kohën e Trojës – por nuk është diçka që ka të bëjë me të tashmen. Nuk ishte në asnjë mënyrë me Hellasin e sotëm. Ti e di që jam socialist, por nuk e fsheh që për mua je kryeministri më i mirë grek. Nuk jemi në të njëjtin grup politik. Alexis (Tsipras) është një mik shumë i mirë, por çfarë të them? Kështu janë gjërat. Dhe ju nuk jeni në një fushatë zgjedhore, kështu që nuk është një lloj ndërhyrjeje” – tha Rama.

