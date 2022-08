Protestat janë mbajtur në të gjithë vendin, ku dhjetëra marshues që u përleshën me policinë në kryeqytet, Tiranë. Shefi i policisë Gledis Nano ka shkarkuar 15 efektivë të ngarkuar për sigurinë në plazhin ku Jonada po notonte. Nano tha se “nuk do të toleronte asnjë oficer policie” i cili nuk do të përmbushte me rigorozitet detyrën e tij në mbrojtjen e jetës së qytetarëve.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy