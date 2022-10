Vizitoni qendrën jofitimprurëse ”Fundjavë ndryshe”, pak jashtë Tiranës, për një vakt. Do t’ju shërbehen pjata të tilla si ushqime deti të papërpunuara të marinuara me lëng limoni, makarona dhe rizoto me tartuf të rritur në vend dhe një përzgjedhje të gjerë mezesh shqiptare. Pjesa më e mirë është se paratë që shpenzoni kthehen drejtpërdrejt në komunitet, që ndihmon vendasit me strehim dhe mësime në anglisht.

