The Times shkruan së fundi se autoritetet vendase po insistojnë që personat të cilët kërkojnë azil me pretendimin e skllavërisë moderne dhe shpresën se kështu do të shmangin faturat e lidhura me trajtimin e një emigranti, te depërtohen menjëherë drejt vendit të tyre të origjinës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy