Ky projekt urban miks premium që është ende në zhvillim ka tërhequr që tani vëmendjen e admiruesve të jetës detare në të gjithë rajonin dhe më gjerë. Së shpejti, do ta gjeni emrin e këtij qyteti në listat destinacioneve më të mira të për pushime dhe në editoriale edhe më prestigjioze. Megjithatë, këtë herë, për shkak të një oferte sa elitare aq edhe të larmishme si Vlora Marina. Duke iu referuar “The Sun”, riviera shqiptare pritet të jetë jashtëzakonisht popullore në vitin 2023. Padyshim, Vlora Marina do të shërbejë si një katalizator për rilindjen e qytetit në një qendër turistike të klasit botëror dhe me siguri do të forcojë pozicionin e Shqipërisë në hartën turistike evropiane. Nëse e keni vizituar qytetin – tashmë keni thjesht një arsye më shumë për t’u rikthyer. Dhe nëse jo, pyetja është e thjeshtë, a jeni gati të zbuloni një përvojë të re mesdhetare?

Një marinë e klasit botëror me 434 vende që ankorojnë jahte dhe superjahte, një kompleks rezidencial me apartamente premium, dy hotele me 5 yje të markave të mirënjohura ndërkombëtara dhe një shëtitore buzë detit me mundësi argëtimi të përzgjedhura do ta shndërrojnë qytetin në një destinacion të mirënjohur që i ka të gjitha. “E frymëzuar nga deti, e udhëhequr nga erërat” siç e përshkruan veten projekti në faqen e tij zyrtar, Vlora Marina duket mjaft premtuese për të përmbushur udhëtimin, pushimet apo edhe jetesën e një njeriu aq të guximshëm sa të jetë i etur për dallgët.

