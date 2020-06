The Guardian ka botuar sot një shkrim lidhur me bisedimet serbo kosovare që do të mbahen në 27 qershor në Shtëpinë e Bardhë. Aty gjenden dy mesazhe shqetësuese. I pari se europianët i tremben një marëveshjeje me shkëmbim kufijsh. I dyti se marëveshja mund të jetë e leverdisshme për Serbinë aq sa edhe Moska po shqetësohet se kjo gjë mund ta afrojë beogradin më SHBA. Prandaj Putin e ka thirrur Vuçiçin në Rusi.

