Të tjerë që i kam njohur gjatë rrugëtimin të gjatë, që kur isha djalë lagje që doja të ndryshoja botën, e deri tani me thinja të bardha. Kam menduar për gjyshërit, prindërit dhe fëmijën tim. Ai sot është burrë dhe mund të shohi në sy ata që ngritën procesin për krime lufte. Është e drejtë që duhet të zbardhet çdo ak uzë për kr ime luf te, për këdo dhe kudo që kanë ndodhur. Bashkëluftëtartë e mi i kanë sfida shumë fabrikime të ulëta, dhe kanë triumfuar. Njejtë do të jetë edhe për mua dhe nga vëllau im nga gjaku i luftës. Krime lufte s’kam bërë asnjëherë, edhe po të ktheja kohën mbrapa në kohën e Millosheviçit, do të bëja të njejtën gjë. Do t’i përgjigjesha me plumb armikut, qoftë ai serb, sllav apo shqiptar. Për atë gjykatë unë kam dhënë mbështetjen time politike.

