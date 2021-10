“Forcat speciale të Kosovës, të armatosura me armë të rënda dhe automjete të blinduara, pushtuan përsëri zonat e populluara nga serbët në veri të Kosovës. Marrëveshjet e regjistruara vetëm disa javë më parë me pjesëmarrjen e BE-së, kur mezi ishte e mundur të parandalohej një konflikt në shkallë të gjerë, i provokuar fillimisht nga Prishtina, u shkelën. Këtë herë, dhjetëra njerëz u plagosën, një serb u shtrua në spital me një plagë me armë zjarri.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy