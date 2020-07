Burimi thoshte: “Ai acarohej me Theresa May, dhe gjërat prisheshin shpejt në një telefonatë. Në bisedat për koronavirusin apo Brexit May tingëllonte nervoze dhe e hutuar me Trump, ndërsa kancelarja gjermane Angela Merkel nuk trazohej fare nga çfarëdo që ai i lëshonte. Prandaj Presidenti e quante atë ‘budallaqe’ dhe akuzonte se ‘rusët e kishin në xhep’”, pretendon raporti i Bernstein.

