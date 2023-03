Vitin që shkoi, dimri u prit me ankth kudo në Bashkimin Europian. Sa më shumë uleshin temperaturat, aq më të shtrenjta bëheshin faturat e energjisë, për shkak të ndërprerjes së furnizimit me gaz nga Rusia. Por në Shqipëri, ankthi qe i dyfishtë. Kryeministri Edi Rama kishte folur për krizën në energji shumë kohë para se të niste lufta në Ukrainë. Me moton “nga lufta vijmë, në luftë shkojmë” kriza e energjisë, sipas tij, do të ishte goditja e radhës pas pandemisë dhe tërmetit.

