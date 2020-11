“Në tri javët e fundit, kemi qenë çdo javë nga një ekip i Mjekësisë Ligjore dhe i kemi parë. Sapo arritur ekipi i tretë me radhë, ka hasur ne eshtra”, tha Gërxhaliu. Tani sipas tij ndryshon procedura e punës, sepse çështja kalon nga prokurori te gjykatësi në Serbi dhe merren vendimet se si do te vazhdojë puna, duke qenë se mund të ndërpritet ajo me makineri të rënda. Kosova kushtëzon marrëveshjen finale me Serbinë me çështjen e të pagjeturve.

