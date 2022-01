Përplasja mes Bashës dhe Berishës ka vetëm një fitues dhe ai është kryeministri Edi Rama, që kundërshtarët i ka në ditën e tyre më të keqe. Këtë mendim ka gazetari Ben Manaj, i cili në një postim në rrjetet sociale, i drejtohet Ramës me një shkrim, ku thotë se kryeminsitrit i ka ardhur dita që të tallet, pasi ata që drejtojnë opozitën janë njëri më mendere se tjetri.

Shkrimi i Ben Manaj:

Te ka ardh dita dhe vitet mor vella! Tall ndejtesen me ata qe ende ke aty dhe tere ata qe nxorre nga ai vend, se nuk shohin te ardhme aty!

Behu cinik se te ka ardh dita me ata te mbaruar qe drejtojne opoziten dhe e kane lene ne balte demokracine! Njeri me mendere se tjetri!

Te lumte dhe je i zoti se qe i ke blere te gjithe me media, ku kolege te mij qe ne fillim te demokracise ishin pushkataret me te ashper te te majtes sot jane njerzit e tu dhe te Rilindjes me te afert dhe te majmur, dhe sot kemi nderuar vendet!

I ke fut ne xhep me shoqeri civile, me gjyqesor, me Policine alla Erdogan apo alla Llukashenko qe merite te vetme kane se kane nje ujehedhese dhe gazlotsjelles qe do e perdorin edhe kur keta qe ngazellehen sot, do jene ne opozite dhe s’do kene shans te bejne nje demostrate neserdej!

I dhe edhe ti nje dore tinzare dhe bravo te qofte, cuarjes se opozites ne kete derexhe, bashke me nderkombetaret e Tiranes, por kjo qeverisje jote pa kundershtar nuk te larteson, por thjesht e krahasojne fatin tend politik me ate te k..ves kur fshati digjet!

Te lumte vella, tall trapin dhe korrupto ke te te doja zemra dhe ri vete sic je i pakorruptuar!

Ri i qete se bashke me ata qe je bashkefajtor ne politike per kete gjendje, nuk besoj se ti je i palare ne keta 30 vjete kur makaronangrenes, dhe thoje pa lare, sic te te quante Nano sot me apo te drejte te quajne Mr 20 %, nuk ka per tu hyre ne kemb asnje gjemb, as ty dhe te tuve, as atyre qe sot tall menderen, se jeni te gjjthe “bashkeperfitues dhe bashkefajtor”!

Ke lind me kemishe o bashkmoshatar i 1964, ti i lumtur aty ne vendin tone e une ne kete vendin e adoptuar!

Je qe je futi nje shpallje Mbreteri si Ahmet Zogu se e shoh qe do mbreterosh deri me 2028 dhe kap edhe 100 vjetorin qe kur u krijua Mbreteria e Pare Shqiptare!

Asgje nuk te pengon, shtatlartesia juaj!