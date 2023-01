Sikur të prodhonte grurë e grosh sa e një e dhjeta e asaj sa prodhon kanabis, Shqipëria do kishte bukë, si dhe për me bukë, për të gjithë banorët e saj dhe, nuk do kishte nevojë të importonte miell të prishur serb. Dhe duke e ditur se kanë ushqim sa për vetveten, banorët e saj më lehtë do e kuptonin pse kanë rënë në duart e regjimit të ‘Rilindjes’, pjesëtarët e të cilit, si të ishin hajdutë të mëhallës, dalin në mes të natës dhe e rrënojnë Tetarin e Kombëtar. E që pastaj, në mes të ditës, të mbështesin projektet serbo-ruse, si ai i ‘Ballkanit të Hapur’ dhe mëmëdheun tonë ta shndërrojnë në kopsht të kanabisit e vetveten në kryekumbar të bandave kriminele.

