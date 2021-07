“Plani ynë i ri për emigracionin është i drejtë, por i prerë. Ne mirëpresim njerëz përmes rrugëve të ligjshme dhe të sigurta dhe duke parandaluar abuzimin e sistemit” tha Patel. Në bazë të rregulloreve të propozuara, emigrantët që nuk ndiqen penalisht, por kane hyre në mënyrë të paligjshme në vend do të marrin vetëm status të përkohëshëm qëndrimi dhe nuk do të përfitojnë nga ndihma shtetërore, përveçse në rastet kur janë plotësisht pa të ardhura. Vetëm azil-kërkuesit e mberritur përmes programeve qeveritare për refugjatët do të kenë mundësi të vendosen me banim në Britani.

