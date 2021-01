Ka patur shumë diskutime mbi ndikimin e zonjës së parë mbi të shoqit. Por, ka qenë Ivanka, vajza e presidentit, ajo që ka mbajtur një mbledhje emergjence me të në zyrën ovale të mërkurën, ku i ka kërkuar të dalë dhe të bëjë apel për ndalimin e dhunës. Sidoqoftë, zonja e parë dhe presidenti, sic raporton CNN, kanë një marrëdhënie të ngushtë, që mund të habisë ata që e kanë interpretuar historitë ku Trump akuzohet për tradhëti apo distancën e tyre fizike, si një shenjë mos pëlqimi. Zonja e parë flet në telefon gjatë ditës me të shoqin, sipas burimeve, dhe ajo është e para që ndan me të shoqin mendimet për çështje të ndryshme. Por, këtë radhë ka heshtur. Dhe të njëjtën gjë kanë bërë edhe tre personat e tjerë me më shumë ndikim në orbitën e Trump, djali i madh Donald Junior, Ivanka dhe Erik Trump.

