Studiuesit izraelitë mbikqyrën të paktën 400 persona që rezultuan pozitivë me Covid 19 pasi kishin marrë të paktën një dozë të vaksinës dhe të dhënat i krahasuan me personat e infektuar e të pa vaksinuar. Ata prisnin të gjenin vetëm një rast të varianti afrikano-jugor, por gjetën 8 të tilla, e pohuar kjo nga ekspertja Adi Stern, një nga kryesueset e studimit. Rezultati, padyshim, nuk na entuziazmoi shumë, shton ajo. sipas Stern, variant afrikan, krahasuar me atë original dhe mutacion britanik, është më i egër dhe e kapërcen mbrojtjen e vaksinës, megjithëse për këtë do të nevojiten sipas ekspertëve, studime të mëtejshme më të detajuara.

