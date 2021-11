Bota e serialit “Squid Game”, në të cilën njerëzit me borxhe të mëdha përballen me njëri-tjetrin në lojërat e fëmijëve koreanë, me lojtarët e humbur që dënohen me vdekje, ngjan me koreano-veriorët që jetojnë nën diktaturë.

