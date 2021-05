Vazhdojmë tutje me këtë, me shqiptarët dhe me gjithë njerëzit e tjerë të vullnetit të mirë në Kosovë. Me përkrahjen e të gjithë miqve të Kosovës në Evropë, si Gjermania e shumë e shumë të tjerë që po prisnin kaq gjatë për të parë një udhëheqje të denjë që Kosova ta çojë në një vend më të mirë

Unë kurrë nuk kam pasur rastin të takoj vjehrrin tim. Sa shumë do të isha kënaqur të flisja me të, për kaq shumë gjëra. Asnjëherë nuk mund të flisja me të për historinë, kulturën dhe artin shqiptar, dhe çfarë do të thotë kontributi i shqiptarëve për kontinentin tonë, sa i vlefshëm është kontributi shqiptar për të gjithë ne në Europë.

am i kënaqur me atë që bëmë. Një emër i quajtur Stefan Schëarz do të jetë gjithmonë në listën e atyre shqiptarëve, gjermanëve, amerikanëve dhe të tjerëve që luftuan për Kosovën, që shpëtuan gra dhe fëmijë. Ja vlen kërcënimet me vdekje që kam marrë. Më në fund e ndalëm regjimin serb të Millosheviqit, duke përfshirë minionet e tij si Vuqiqi dhe Daqiqi.

