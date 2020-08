Përkrahësit e disidentit nuk janë të befasuar nga reagimi i Kremlinit. “Ata e kuptojnë që çfarëdo hetimi të bëhet do të çojë në Kremlin. Ata nuk po ndërmarrin një hetim penal, sepse do të vijë momenti që do të duhet të përgjigjen se cilat janë rezultatet e hetimit”, i tha agjencisë Associated Press të premten Lyubov Sobol, një politikan i njohur i opozitës dhe një nga aleatët më të ngushtë të zotit Navalny. Ai shtoi se megjithëse gjendja e Navalny-t nuk ka sjellë protesta të mëdha në Rusi, ka trazuar indinjatën që zjen atje./VOA

