Arben Manaj Do duhet te jesh i privuar nga inteligjenca emocionale te mos ndjesh pershtjellim dhe spazma vjelljesh nga retorika spekulluese e Kryeministrit Rama qe guxon dhe flet per diasporen, pikerisht njeriu qe renditet ne top-listen e atyre qe e shumefishuan ne menyre eksponenciale diasporen shqiptare!

Rama krijoje ne nje moment oportun dhe makiavelizmi elektoral Samitin e Diaspores dhe Ministrine e saj, per ta fshire nga perberja e kabinetit te tij ne mandatin aktual, ndoshta ngaqe e pa se me ata kundershtar qe ka, as ata s’kane “sy per qabe”, per perfshirjen aktive te saj ne vendimarrjet e ardhshme politike permes vullnetit politik ne sfidat e ardhshme elektorale!

Ose ngaqe ai vete u gerdit nga perberja e vetperzgjedhur e atyre qe naivisht besojne se jane perfaqesues te diaspores ne palo-Keshillin e Diaspores, qe ta neverit me komplekset per protagonizem ne ndonje aktivitet, qe as biletat dhe faturat e hoteleve te sponsorizuara nga qeveria nuk ja vlejne!

Diaspora shqiptare ne masen dermuese eshte jo vetem pjesa me aktive, me moderne dhe me e afte e kombit, pasi jo vetem perben gjysmen e tij, por edhe ka “mekatin” e mbajtjes happy te nje pjese te madhe te familjeve te tyre ne atdhe me remitancat qe dergojne tek te afermit e tyre, te cilet jo pak e kalojne dhe hedhin hallet e tyre edhe tere diten mbi nje kafe e tre uje pa gaz, apo edhe duke jetuar shpesh edhe me mire se mergimtaret sakrifikues!

Kjo diaspore mban kete dhe gjithe qeverite e deritanishme ne pushtet permes shfryrjes se valvulave sociale, duke penguar shkuarjen deri ne palce te thikes se kostos se jetese te atyre qe me pas shperdorojne papergjegjshmerisht voten per administrata te korruptuara te nje vendi te korruptuar deri ne qelizen me te vogel te konstitucionit te tyre shpirteror, ne kete atdheun tim te pashkembyeshem!

Dhe nga ky mentalitet, duket se shpirt-qarja zyrtare, ka te beje me shume jo me lehtesimin e jetes se diaspores se ndershme dhe hallemadhe sesa per anti-diasporen qe permes krimit dhe paligjshmerise na sperkat dinjitetetin me sterklat e turpit te gjithe te njomet dhe te thatet!

Nga ana tjeter me te ardhurat e tyre kriminale mbajne dhe krijojne biznese e krijojne sektore si ndertimi e turizmi ne nje fare mase, ku qeveria e sotme deshton ne menyre spektakolare ne moslejimin e lavatricizimit te parave te krimit, sic do te bej kam frike edhe me amnisine fiskale, edhe per qellime elektorale permes likuiditetit te pritshem!

E para, kjo bote e nendheshme nuk eshte aq e trashe te mos e kuptoj se parat e tyre me saktifica packa se kriminogjene do i zbulojne ata perpara organave ligjzbatuese dhe kam frike se nuk do e hane ate koker ulliri! Por edhe ky nuk eshte karem kryeministrit per ekspozimin e tyre!

Andaj edhe Britania eshte ashpersisht kunder amnistise fiskale!

Por e dyta, diaspora e ndershme s’ka nevoje per amnisti fiskale per parat e fituara ligjerisht dhe lehetesisht te vertetueshme nga shtetet ku jetojne si qytetar te ndershem dhe kontribues te ekonomive ne keto vende dhe reputacionit si etni!

Une per vete absolutisht s’kam nevoje, pasi gjysemen e te ardhurave a me shume e kam nga institucionet ligjzbatuese!

Jam si dikur Rama kur deklamonte se ” s’ka bir kurve te gjej parat e tija ne xhepin tim”! Me siguri e thote edhe sot do thone ithetaret e tij!

Krim shqiptar ka kudo, ku me shume e ku me pak! Aq me teper ne Britani! Mos te fshihemi pas gishtit, por eshte pjesa dermuese e shqiptareve te ndershem, te diaspores qelibar qe po perdoret si ” koke turku” nga politika e ketushme, shprehje qe ma vodhi KM yne, ne nje akt te mirefillte plagjature 26 ore me vone kur e shqiptova ne TV tim, dhe e futi ne cicerimen e tij si Kryeminister!

Ajo qe s’po ben ai eshte krijimi i diaspores se ligjshme dhe ligjerimit te saj ne Perendim! Ose sepse s’ka fuqi ose s’ia fershellen njeri si i Pari i shqiptareve!

Ose permes “gomonizimit “, te Britanise kerkon te perfitoj politikisht permes ndonje ujdije me homologun e vet britanik ne pike te hallit elektoral!

Ne diten e Diaspores, shqiptaret e saj duan te dine cfare ka bere Ai vete dhe kjo qeveri ne tre mandatet e fundit per ta, sepse cfare ka bere Diaspora dihet; ka mbajtur gjalle ate vend, me aq sa ka mundur, edhe Kreyministrin ne pushtet! Por kjo diaspore edhe ju injoron, pasi nuk varet nga thaset e miellit dhe as shqepen me petulla si trimat e Selfo Qorrit ne diten e gjykimit popullor!