Udhëtarët do të duhet të kenë me vete: a) Formularin Plf, b) Certifikate vaksinimi, test PCR ose rapid ose c) Certifikate se diagnozës pozitive e vlefshme për dy deri në nëntë muaj. Fëmijët mbi 12 vjeç do të ketë të njëjtat kritere hyrëse si të rriturit.

Udhëtarët edhe nga Shqipëria, do të duhet të kenë me vete formën PLF si dhe do të njihet edhe testi i shpejtë, pra nuk do të jetë i nevojshëm të kryhet testi PCR. Në pikat kufitare do të kryhen prej autoriteteve teste të rastësishëm. Deri në datën 28 qershor mbeten në fuqi kuotat prej 1500 personave në ditë në Kakavijë, 250 në qaf botë dhe 400 në Kapshticë dhe më vonë pritet liberalizimi total i lëvizjes.

