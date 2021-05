“Ne e mbështesim iniciativën për krijimin e Parkut Kombëtar Vjosa. BE vazhdon ta ndjekë nga afër këtë, së bashku me ambasadat e BE dhe në konsultim me autoritetet e Shqipërisë. Është thelbësore që të dëgjohet zëri i komuniteteve lokale dhe ekspertëve të mjedisit”, kashkruar Soreca

