SHBA ka aktualisht më shumë se 120 mijë vdekje dhe mbi se 2 milionë raste të konfirmuara me virus, e ndjekur nga Brazili me më shumë se 850 mijë infeksione. Ndërkohë, disa ditë më parë gjiganti farmaceutik europian “AstraZeneca” arriti marrëveshje me disa vende europiane për t’i furnizuar ato me 400 milionë doza të një vaksine eksperimentale që lufton COVID-19.

