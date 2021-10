Një shtetas indian ka dalë në skandalin e Pandora Paper, i cili ka lidhje dhe me Shqipërinë. Biznesmeni mashtrues Nitin Sandesara është cilësuar si maja e ajsbergut të një skandali gjigant financiar, e cili përfshin edhe Shqipërinë. Ndaj tij dhe vëllait tjetër ka pasur një urdhër i gjykatës së New Dehli për ekstradimin e tyre. Ata mendohen se janë ende në Shqipëri, pasi kanë edhe pasaporta shqiptare. Ata po ndërtonin pallate në Shqipëri në zonat më të lakmuara të Tiranës.

Shkrimi për Sandesara

Në 2017-18, kur agjencitë hetimore ishin të zënë me hetimin e çështjeve penale kundër Nitin Sandesara dhe grupit të tij Sterling Biotech për një mashtrim të dyshuar të kredisë bankare prej mbi 2.1 miliardë dollarësh, Sandesara, i cili ishte arratisur nga India, ishte i angazhuar në mbledhjen letra me vlerë, bonove nga bankat nigeriane dhe avokatët për të ngritur një varg kompanish në Ishullin e Virgjër Britanik (BVI) për të zgjeruar biznesin e tij të naftës, shkruan Pandora Papers që ka hetuar nga artikujt e The Indian Express.

“Ne e konsiderojmë Nitin Jayantilal Sandesara si financiarisht të besueshëm dhe me moral të mirë nga marrëdhëniet tona me të,” tha Union Bank of Nigeria Plc në një letër referimi të shkurtit 2018 për Fidelity Corporate Service Ltd.

Një letër tjetër e marsit 2018 nga firma ligjore Nigeriane EI Alosiba & Co tha, “Ne e njohim Nitin Sandesara për 15 vjet dhe se është një nga njohjet tona më të mira dhe më të besueshme, ai kurrë nuk ka qenë i përfshirë në procedura falimentimi, penale ose të ngjashme.”

Këto letra u përdorën nga Sandesarat për të krijuar të paktën gjysmë duzine kompanish në BVI: Constant Capital and Investment Ltd; Prime Finance and Capital Alliance Ltd; Sterling Petroleum Trading Ltd; West Africa Capital Limited; Aleanca e Kapitalit Afrikan Ltd dhe Aleanca Continental Capital Ltd. Qëllimi i këtyre kompanive, sipas të dhënave, ishte të investonin në firmat e naftës dhe gazit në Francë, Nigeri, Britaninë e Madhe, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Indi.