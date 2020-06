Vetëm pesë ditë nga arrestimi i 65-vjeçarit Abaz Doku dhe tre djemve të tjerë të dyshuar se kanë abuzuar sek sualisht disa herë me rradhë me 15-vjeçaren S, ka ardhur dhe reagimi i parë i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve. Titullarët e kësaj ministrie kanë vendosur të mos qëndrojnë të heshtur ndaj këtij skandali se ksual që tronditi vendin, ku një ish-roje i shkollës “Azem Hajdari” që së fundmi shërbente si roje shkolle i gjimnazit “Gramoz Palushi” në Babru, rezultoi se ka abuzuar seksualisht për më shumë se 15 herë me rradhë me vajzën e mitur.

