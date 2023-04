Pavarësisht sa personazh i bardhë apo i zi të ishte italiani Becchetti, perandorisë së tij mediatike me Sabrina Ferillin, Fatos Lubonjën, Simona Venturën, Andi Bejten, Pupon, Sonila Meçon dhe Adi Krastën, iu vu dryni dhe iu ndërpre transmetimi me urdhër të një njeriu. Kjo është ana e rëndë e këtij skandali që nxori në pah vendimi i një gjykate me reputacion. Para kësaj, shuma që do të zhvatet nga taksat e shqiptarëve për të shkuar në xhepat e një italiani ka më pak vlerë. Sepse shumëkush sot mund të qe dakord që ti humbnim ato 110 milionë euro për të pasur një TV që nuk i lëpihet Edi Ramës. lapsi.al

Edhe kryeministri edhe kundërshtarët e tij, po e vënë theksin tek fakti nëse buxheti i shtetit do ti paguajë ose jo, Francesco Becchettit, shumën që i detyrohet për mbylljen e paligjshme të televizionit të tij. Rama gafurret në studio televizive, me arrogancën e një beu fshati, se ai do ti marrë “noc rrokun” paratë. Opozitarët këmbëngulin se ato miliona tashmë kanë firuar, duke e fajësuar shefin e qeverisë për vendime në kundërshtim me ligjin. Të dyja palët, ose nga perversiteti ose nga naiviteti, harrojnë të lexojnë vendimin e marrë nga Gjykata e arbitrazhit të Bankës Botërore. Pikërisht aty fshihet skandali.

