Kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti, tha se në vend gjendja me COVID-19 është tepër e rëndë gjatë prezantimit të masave të reja që do të hyjnë në fuqi ditën e premte. Masat më të rrepta janë për komunat që janë në zonën e kuqe, ku veprimtaria ekonomike do të lejohet nga ora 05:00 deri në orën 19:00, pas kësaj ore do të mbyllen të gjitha edhe lëvizja e qytetarëve.

