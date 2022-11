Një ndër kapitujt më interesantë dhe më të errët të biografisë diplomatike të Montgomeryt është miqësia e tij me Ivo Pukaniqin, pronar i revistës kroate “Nacional”. Sipas hulumtimeve të revistës “Vreme”, Montgomery për të penguar pavarësinë e Malit të Zi filloi ta furnizojë Pukaniqin me informata delikate mbi përfshirjen e liderit malazez Millo Gjukanoviq në tregti me cigare. Njëkohësisht në një fejton të “Nacionalit” të Zagrebit për përzierje në tregti ilegale me cigare u akuzua edhe Zoran Gjingjiqi. Ivo Pukaniq u vra në tetor të vitit 2008 në Zagreb.

