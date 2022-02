Në vend se të demonstrojnë unitet për një strategji të përbashkët të veprimit politik, e cila do t’ua lehtësonte punën edhe gjatë pjesëmarrjes në ndonjë koalicion qeverisës, partitë shqiptare sikur janë të prirura të veprojnë të defaktorizuara në arealin politik maqedonas, duke u treguar gjithnjë e më të dobëta në kabinetet qeverisëse të radhës. Vetëm kur të hyjnë në pushtet ato mund ta dini se sa pak fuqi vendimarrëse kanë dhe krejt kjo për pasojë të mosfakorizimit politik e institucional dhe përjashtimit arbitrar të energjive kreative nga shoqëria e gjerë dhe nga bota intelektuale-akademike. Per pasojë ndodh që të angazhohen vetëm individë me sens të lartë të lojalitetit dhe me koeficient të ulët të inteligjencës.

