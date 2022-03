Lavrov : Ti tani je duke luajtur një lojë apo je duke e luajtur drejtuesen e një talk show, nëse dëshiron ta dish opinionin tim personal. Unë besoj se tashmë e ka shprehur atë shumë qartë, duke përfshirë edhe aspektet humanitare në këtë operacion. Por, me të vërtet do të doja që ta bënit, megjithëse e kuptoj që do ta mbuloni atë ashtu siç ju kërkohet. Me të vërtetë unë dua që ju ta keni parasysh dhe shpresoj që një gazetar që po e plotëson një përmbledhje ka një ndërgjegje. Si jeni sjellur në 8 vitet e fundit kur vajzat si ajo bashkë me gra të moshuara janë vrarë nga mijëra mina në Donbas. Ato janë vrarë nga regjimi ukrainas.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy