Kur Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stela Gugallja u shpallën në kërkim, atëherë Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku tha se pagesat do të vazhdojnë me arsyetimin se: “Në rast se ne nuk zbatojmë kontratat, nga ana e ligjit tregtar të kontratës, ne do t’i krijonim Republikës së Shqipërisë një dëm të tillë që me siguri do të përgjigjeshim në Arbitrazh”.

Dosja zbulon se Klodian Zoto ishte në komunikim fillimisht me vartësit e Lefter Kokës dhe më pas me vartësit e Erjon Veliajt për vendimet e Këshillit Bashkiak të Tiranës në lidhje me inceneratorin. Në dosje thuhet se drejtori i bashkisë, Taulant Tusha, bashkëpuntor i ngushtë i Veliajt komunikoi direkt me Klodian Zoton për procedurat e inceneratorit. “Më datë 17:5:2018 në orën 16:30 shtetësja Jonida Halili i ka përcjellë email shtetasit Taulant Tusha me titull “landfill” dhe ky email i është përcjellë nga Taulant Tusha shtetasit Klodian Zoto më datë 21:05:2018 ora 10.12. Bashkalidhur është një dokument tabelor me emërtimin “Plani i financimit të landfillit të Sharrës”.

