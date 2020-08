Top Channel mëson se takimi është shtyrë pasi në vend nuk ishte edhe Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj. Tutje burimet bëjnë me dije se përveç unifikimit politik, liderët do të vendosin se kush do të jetë pjesë e delegacionit me kryeministrin Hoti.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy