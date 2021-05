Në këtë deklaratë bëhet me dije se Shqipëria bën pjesë në vendet që kanë paraqitur rrezikshmëri të ulët gjatë 10 ditëve të fundit dhe situata nuk është më problematike. Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia konsiderohen si zona me incidencë të lartë që nga janari. Nga 9 Maji këto masa do të hyjnë në fuqi dhe për qytetarët shqiptarë që do të hyjnë në Gjermani është e nevojshme prova e një testi negativ PCR.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy