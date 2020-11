Shumë shqiptarë ende kërkojnë të gjejnë shpëtimin si azilantë. Edhe për vitin 2019, në raport me popullsinë, Shqipëria ka shënuar numrin më të lartë të azilkërkuesve, duke u renditur në vendin e parë me 59 aplikime për çdo 10 mijë banorë, sipas të dhënave të Zyrës Europiane të Azilantëve (EASO), të përpunuara në raport me popullsinë. Madje lë pas me një diferencë të konsiderueshme vende si Siria apo Afganistani.

