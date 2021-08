Qytetarët e huaj, të cilët kalojnë në Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, tranzit, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do të largohen nga territori i Kosovës, brenda pesë orësh; Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë; Personat nën moshën 18 vjeç.

Nga dita e sotme, Kosova ka vënë në fuqi masat e reja dhe në territorin e saj mund të futesh vetëm me vaksinë ose test Covid. Masat e reja anti-COVID do të zbatohen deri me datë 13 shtator për të gjithë personat që do të futen në Kosovë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy