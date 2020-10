Shqiptaret po largohen cdo dite! Shikoni pas meje keta autobuze. Eshte ora 04:30 e mengjesit, nje ore kur perdite me qindra te rinj ikin cdo dite nga vendi. Ikin se nuk kane pune, nuk kane mundesi. Sa herë që Edi Rama nuk di ç’të thotë për kërkesat e shumta të qytetarëve shqiptarë për azil në vendet e BE, sa herë që ai ballafaqohet me faktet tronditese se Shqiptaret jane te dytet pas Sirianeve qe po largohen nga vendi i tyre, ai nxjerr vemjen e bashkise per te larguar vemendjen me mashtrime e sulme te rendomta! 10 vite me pare, shqiptareve i’u rikthye dinjiteti te leviznin te lire, pa viza. Kete arritje historike te Shqiperise, sot Edi Rama po e ve ne diskutim. Edi Rama eshte ai qe po i detyron shqiptaret te emigrojne. 100 mijë të papunët e rinj, pa asnje mbeshtetje, pa asnje plan per punesimin e tyre, pa asnje vemendje nga qeveria, jane sot me syte nga azili. Megjithëse udhëtimi drejt BE-së është bërë pothuajse i pamundur për shumicën e njerëzve, kostot e udhëtimit janë të papërballueshme për 100 mijë të papunët e rinj, ata prapë i kanë sytë nga azili.

