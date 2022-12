Serbia ka ende shanse për të kaluar në fazën eliminatore, por janë të zhgënjyer që nuk ndodhen në një pozicion më të mirë në ndeshjen e fundit. Duke lënë mënjanë Brazilin, skuadra e Dragan Stojkoviç mund të kishte renditje tjetër nëse do të kishin mundur Kamerunin. Avantazhin e dy golave ballkanasit e lanë ti shpëtonte, duke lejuar rikuperimin e Luanëve të Paepur. Kjo do të thotë se asgjë tjetër veç fitores nuk është e mjaftueshme për Serbinë. Madje edhe kjo nuk do t’i jepte atyre kualifikimin automatikisht, sepse do të vlerësohej diferenca e golave nëse Kameruni mund Brazilin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy