Kosova sot do të mbizotërohet nga alternime vranësirash dhe kthjellimesh të cilat do të sjellin mot të qëndrueshëm në të gjithë territorin, por që herë pas here do të ketë dhe reshje bore. Temperaturat do të pësojnë një rënie të ndjeshme ku do të variojnë: në zonat malore nga -11°C në -6°C dhe në zonat e ulëta nga -8°C në -3°C.

