Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT paga mesatare mujore bruto në sektorin shtetëror ishte 63,389 lekë duke shënuar rënie me 437 lekë ose 1 përqind ne raport me fundin e 2019. Ndërsa pagat ne sektorin privat erdhën me rritje, pasi niveli mesatar i rrogës mujore bruto ishte 513 lekë më i lartë në tremujorin e dytë 2020 në raport me fundin e vitit.

