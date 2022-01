Fakti që ky shkëmbim, që do të kishte qenë “lajm” për çfarëdolloj gazete apo gazetari në një vend normal, mbërriti te unë në formën e thashethemit urban dhe jo në formën e lajmit të raportuar në media mund të quhet anomalia e parë. Por kjo anomali nuk del nga asgjëja. Ajo ka një kontekst. Një promovim libri që tërheq vëmendjen e gjysmës së qeverisë, detyrimisht ta ha mendja se do të tërheqë edhe vëmendjen e medias. Dhe nëse është kështu, debati mbi librin apo mbi praninë e qeverisë apo mbi vendin e përzgjedhur për promovimin e librit do të mund të zhvillohej brenda kontureve të etikës në media. Por fakti ishte që në një ngjarje të tillë nuk kishte asnjë gazetar dhe asnjë kamera me përjashtim të kameras personale të kryeministrit. Dhe kjo është anomalia e dyte.

