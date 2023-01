Për të jetuar në mënyrë komode si një nomad dixhital në Tiranë, me njëfarë niveli luksi, amerikanëve u duheshin mesatarisht 2452 dollarë në muaj. Kjo përfshin marrjen me qira të një apartamenti të mobiluar plotësisht me vendndodhje qendrore, ngrënien e shpeshtë në restorante të nivelit të mesëm, mallra ushqimore dhe udhëtime të fundjavës në vijën bregdetare të mbushur me resorte. Në Nju Jork, do t’ju duhet të buxhetoni të paktën 9,000 dollarë amerikanë për të mbrojtur të njëjtat standarde jetese ose më të larta që mund të gëzonit në Shqipëri duke shpenzuar afërsisht 70% më pak.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy