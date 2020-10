“Një lockdown i dytë do të ishte fatal, por rritja gjithnjë e më shume e shifrave të të prekurve me koronavirus po vë në pikëpyetje kapacitetet e spitaleve”, i thanë burimet gazetës “Shqip”. Sipas gjasave, qeveria me propozim të Komitetit të Ekspertëve pritet të miratojë kufizime të reja, përveç vendosjes me detyrim të maskës në ambientet publike.

