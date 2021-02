Në se nuk veprohet me urgjencë dhe me masa të prera, Shqipëria rrezikon një katastrofë shëndetësore. Rastet, shtrimet në spital dhe vdekjet, mund të mbulohet me shoshë, siç janë mbuluar deri tani të gjithë dështimet në kontrollin e pandemisë, por gjithçka do të dalë në dritën e diellit kur të dalë numri i vdekjeve shtesë të dokumentuara. Të paaftët dhe të papërgjegjshmit që drejtojnë sot shëndetësinë duhet të mbajnë mend se vetëm vdekja nuk gënjen!

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy